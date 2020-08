Roma, bus in fiamme nella notte in via del Foro Italico: era fuori servizio senza passeggeri (Di giovedì 27 agosto 2020) Un altro bus in fiamme a Roma . È successo nella notte in via del Foro Italico . Il mezzo stava rientrando in rimessa, era quindi fuori servizio senza passeggeri a bordo. 'Mentre percorreva Viale del ... Leggi su leggo

SkyTG24 : #Roma, bus Atac in fiamme su Tangenziale: nessun ferito - FaRitardo1 : RT @Adnkronos: #Roma, bus #Atac in fiamme nella notte sulla Tangenziale - SCapirai : RT @SkyTG24: #Roma, bus Atac in fiamme su Tangenziale: nessun ferito - Lauradiroma1 : RT @leggoit: #Roma, bus in fiamme nella notte in via del Foro Italico: era fuori servizio senza passeggeri - angiuoniluigi : RT @leggoit: #Roma, bus in fiamme nella notte in via del Foro Italico: era fuori servizio senza passeggeri -