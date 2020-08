Oggi in tv, tutta la programmazione di giovedì 27 agosto (Di giovedì 27 agosto 2020) Questa sera in onda sui canali Rai Alle 21:25 va in onda su Rai 1 Un passo dal cielo – Io ti salverò, il film tratto da una fiction Rai. Terence Hill torna quindi in onda, dopo aver già conquistato da tempo il favore del pubblico della Rai. Pietro trova nel bosco una ragazza ferita che ricorda solo il suo nome, Ania. Dopo essersi preso di cura di lei i due si innamorano, ma lei viene uccisa misteriosamente. Pietro allora deve iniziare a indagare. Il Festival di Castrocaro 2020 se prende invece possesso di Rai 2. La manifestazione canora per il secondo anno di seguito sarà condotta da Stefano De Martino. Alle 21:20 su Rai 3 tornano Hudson & Rex, in prima visione assoluta con due nuovi episodi. Indagine in diretta: il presidente di un network televisivo viene trovato morto per uno shock anafilattico. La moglie è la prima ... Leggi su thesocialpost

GiovanniToti : Oggi in #Liguria ci sono 41 nuovi casi positivi #Covid_19, ma calano i pazienti ospedalizzati e in tutta la regione… - matteosalvinimi : Oggi a Benevento, ai (pochi) rancorosi con tristi bandiere rosse hanno risposto i sorrisi e l’entusiasmo dei beneve… - GuggenheimPGC : BUON COMPLEANNO PEGGY! Nasceva oggi #PeggyGuggenheim, donna rivoluzionaria che con le sue scelte visionarie e innov… - yanez_2006 : RT @Torakjkj: Quattro anni esatti dal gesto solitario di @Kaepernick7 per il quale pagò un prezzo molto alto: 'portate quel figlio di putta… - Vittoriog82 : RT @Francalidia4: @CucchiRiccardo Si ma è l 'isterismo che non sopporto più..la polizia USA se ti dice fermo o sparo..spara! e non da ogg… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi tutta Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta live Sky Sport Napoli, lo Shakhtar fa muro per Matvienko: cessione solo ad una condizione!

Il Napoli è al lavoro per sistemare il reparto arretrato. Tutto però al momento non si muove più di tanto dato che c'è la necessità di cedere e sfoltire anche u ...

Annata record per i furti di sabbia

Il ladro di sabbia non ha tratti caratteristici. È giovane e maturo, padre di famiglia e single, uomo e donna. La gran parte delle volte è un turista, non raramente è sardo. Quasi sempre giura di esse ...

Il Napoli è al lavoro per sistemare il reparto arretrato. Tutto però al momento non si muove più di tanto dato che c'è la necessità di cedere e sfoltire anche u ...Il ladro di sabbia non ha tratti caratteristici. È giovane e maturo, padre di famiglia e single, uomo e donna. La gran parte delle volte è un turista, non raramente è sardo. Quasi sempre giura di esse ...