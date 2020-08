Non si tornerà ai livelli pre-crisi «prima del 2022» (Di giovedì 27 agosto 2020) La previsione del Centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo sulla ripresa dell'economia svizzera Leggi su media.tio.ch

TizianoFerro : Ringrazio di cuore i veterinari che ci hanno permesso di vedere Beau per 5 minuti oggi, portandolo fuori dalla stru… - TizianoFerro : Consiglio sempre a tutti di cantare. Felici, rabbiosi, educati, stonati. Non conosco nulla di potente quanto la for… - TizianoFerro : Ci hanno fatto appena sapere che Beau è abbastanza stabile ma non mangia quindi non tornerà a casa oggi. Se stará m… - jacopogiliberto : RT @ap_legambiente: @jacopogiliberto @vaielettrico @elencomelli @FranFerrante @GiaSilvestrini @EZanchini @thebrightside0 @RossellaMuroni @V… - marzia_gs : RT @TizianoFerro: Ringrazio di cuore i veterinari che ci hanno permesso di vedere Beau per 5 minuti oggi, portandolo fuori dalla struttura.… -

Ultime Notizie dalla rete : Non tornerà Roberto Mancini, i consigli per investire bene: affidarsi a persone competenti Corriere della Sera