Navalny, la polizia dei trasporti russa avvia indagine preliminare. Il Cremlino: “Routine, non c’è motivo per un’inchiesta vera e propria” (Di giovedì 27 agosto 2020) “Una procedura di routine“. Così il Cremlino definisce l’indagine avviata dalla polizia dei trasporti russa su cosa sia accaduto davvero all’attivista dell’opposizione Alexei Navalny, ricoverato in ospedale con tracce di veleno nel corpo. Secondo il portavoce Dmitry Peskov “non ci sono motivi per un’indagine vera e propria”. Il dipartimento di polizia che sta conducendo le indagini, però, ha detto di non aver trovato alcuna sostanza “anomala o stupefacente” nel corso dei controlli. Nulla, per ora, che possa il repentino deterioramento della salute di Navalny. “L’accertamento ha compreso una vasta gamma ... Leggi su ilfattoquotidiano

