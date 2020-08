Mascherine obbligatorie a scuola per «tutto il tempo» sopra gli 11 anni (Di giovedì 27 agosto 2020) «È più semplice, se non ci sono eccezioni» ha detto il ministro della Pubblica Istruzione Leggi su media.tio.ch

PARIGI - In Francia le mascherine a scuola saranno obbligatorie «tutto il tempo» per adulti e ragazzi sopra gli undici anni. Lo ha chiarito il ministro della Pubblica Istruzione Jean Michel Blanquer a ...

Il leader della Lega, Matteo Salvini, annuncia una mozione di sfiducia per la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, alla riapertura dei lavori parlamentari. "Assumere le migliaia di insegnanti pre ...

