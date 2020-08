Marlene Kuntz in concerto a Udine venerdì 28 agosto 2020 (Di giovedì 27 agosto 2020) Le star alternative rock dei Marlene Kuntz, gruppo che ha fatto la storia di questo genere musicale in Italia, saranno in concerto sul palco del Castello di Udine domani, venerdì 28 agosto, per il penultimo appuntamento della rassegna Udine Vola. La band di Cristiano Godano proporrà per l’occasione uno spettacolo elettroacustico con una scaletta che includerà tutti i loro più grandi successi. I biglietti sono ancora in vendita su Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria di Piazza Libertà (che è anche l’unico ingresso allo spettacolo), domani dalle 18.30. Porte aperte al pubblico dalle 19.30 e inizio concerto previsto per le 21.30. Info, ... Leggi su udine20

