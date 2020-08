Lentate sul Seveso, morto investito da un 90enne sulla Statale dei Giovi (Di giovedì 27 agosto 2020) Un uomo di 84 anni è morto questo pomeriggio a Lentate sul Seveso investito da un’auto guidata da un uomo di 90 anni. L’incidente si è verificato poco dopo le 13,30 sulla Nazionale dei Giovi, all’incrocio con via Scultori del legno. Giancarlo Conti, un pensionato residente in paese con la moglie è la vittima del … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

Un uomo di 84 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e Brianza. Alla guida della vettura un altro anziano, che ha travolto per cause da accerta ...Pomeriggio di sangue a Lentate sul Seveso, in Brianza, teatro di un incidente costato la vita a un uomo di 84 anni, Giancarlo Conti, un pensionato residente in paese con la moglie. Il dramma si è cons ...