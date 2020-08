La ricetta di Vaia: "Basta ai messaggi di paura, sì a decisioni rapide" (Di giovedì 27 agosto 2020) AGI - "Ora guai a chi si rende protagonista di messaggi di paura che paralizzano il Paese e rischiano di aumentare le sequele psicologiche, soprattutto a danno dei più giovani. Sobrietà, equilibrio, responsabilità, decisioni da prendere ormai non più procrastinabili: questi sono i nostri temi". Lo ha scritto il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, in un lungo post sul suo profilo Facebook. "Non è il tempo della paura né del panico, ma della responsabilità", aggiunge Vaia. Lo sforzo dei sanitari "La sanità, gli operatori sanitari, tutti, nel nostro Paese, stanno facendo la loro parte - aggiunge Vaia - spesso rinunciando a ferie meritate e lavorando sotto il sole a temperature ... Leggi su agi

