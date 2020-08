Incendio sul Monte Battaglia sotto controllo: ma non è ancora estinto (Di giovedì 27 agosto 2020) Al momento la situazione risulta quindi finalmente sotto controllo, con nessun fronte di Incendio attivo, ma solo alcuni focolai e fumarole all'interno della superficie già interessata dal fuoco Leggi su ravennatoday

emergenzavvf : #Roma #22agosto 18:00, sette squadre e l’elicottero AB412 dei #vigilidelfuoco sono al lavoro per spegnere un vasto… - espressione24 : NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO MAGLIANO DEI MARSI - Un principio di incendio si è sviluppato sulle pendici del Monte Car… - gpcirronis : Un incendio sta interessando la località Bingias Noas, a ridosso della zona industriale di Macchiareddu, a Uta. Sta… - CasilinaNews : Ancora #incendi sul #montePatrarquara, ad #Artena - CorriereCitta : Tivoli, incendio in un’azienda produttrice di pneumatici: sul posto i Vigili del Fuoco -