Gamescom Opening Night Live commentata in diretta dalle 19:15! Una marea di giochi per un evento da non perdere (Di giovedì 27 agosto 2020) Sarà ovviamente un appuntamento diverso dal solito dato che non potremo partecipare a eventi e prove in terra tedesca ma in ogni caso la Gamescom 2020 è pronta a regalarci più di qualche sorpresa grazie a un evento previsto per questa sera. A partire dalle 20 sarà tempo di Gamescom Opening Night Live!Considerando che dalle 19:30 ci sarà spazio per un pre-show che ci regalerà anche degli annunci, noi di Eurogamer.it non potevamo ovviamente mancare e daremo il via alle danze a partire dalle 19:15 per prepararci al meglio a una serata potenzialmente imperdibile con 38 giochi confermati e più di due ore di show.I grandi nomi confermati non mancano di certo e ci permetteranno ... Leggi su eurogamer

