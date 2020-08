Ford - Al via i test del sistema di parcheggio automatico - VIDEO (Di giovedì 27 agosto 2020) La Ford ha avviato un progetto a Detroit per testare un sistema di parcheggio automatico sulla Escape. La vettura, che sfrutta le tecnologie di assistenza alla guida del Co-Pilot360 e specifici sensori della Bosch, è in grado di eseguire le manovre per la sosta senza il conducente a bordo, che una volta sceso dal veicolo può avviare il parcheggio attraverso unapp. Dialoga con lambiente. La dimostrazione ha avuto luogo in unautorimessa capace di comunicare con la Suv e di guidarla al suo interno, grazie alle tecnologie di connettività tra veicolo e infrastruttura. I sensori della Bosch permettono di evitare anche i pedoni e altri ostacoli. Con queste dotazioni, e allinterno di questo ecosistema, la vettura può anche spostarsi da un locale ... Leggi su quattroruote

