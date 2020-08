Federico Fashion Style botta e risposta sui social con Selvaggia Lucarelli (Di giovedì 27 agosto 2020) E’ nato un botta e risposta al vetriolo tra Selvaggia Lucarelli e Federico Fashion Style. Il parrucchiere delle Vip è risultato positivo al Covid, ed è intervenuto in un programma tv per denunciare i mancati controlli al rientro dalla Sardegna. Non hanno fatto tamponi né misurato la temperatura all’arrivo del traghetto a Civitavecchia, sostiene lui. La Lucarelli lo attacca, ritenendolo un irresponsabile: con la febbre non avrebbe dovuto proprio lasciare l’isola, ma contattare le locali autorità sanitarie: “Se vi comportate da irresponsabili, almeno risparmiateci di vedervi fare autopromozione in tv”. Federico replica e tira in ballo il food blogger Lorenzo Biagiarelli, fidanzato ... Leggi su people24.myblog

