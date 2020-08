Estrazione lotto di oggi, giovedì 27 Agosto 2020: i numeri vincenti (Di giovedì 27 agosto 2020) In diretta a partire dalle ore 20 l’Estrazione lotto di oggi, giovedì 27 Agosto 2020. Diamo uno sguardo ai numeri vincenti sulle undici ruote e alle classifiche dei più ritardatari e frequenti La nostra redazione offre, a partire dalle ore 20, un appuntamento fisso con la lotteria più amata dagli italiani. Di seguito le undici ruote con i numeri vincenti dell’Estrazione lotto di oggi, giovedì 27 Agosto 2020. Giovedì 27 Agosto BARI 31 – 55 – 80 – 47 – 40CAGLIARI 72 – 64 – 43 – 22 – 51FIRENZE 14 – 3 – 37 ... Leggi su zon

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 27 agosto 2020, stavolta non basta per sbancare ancora il jackpot. Nessuno riesce infatti ad imitare il giocatore di Sass ...Analizzando la storia del lotto, si evince che fino al 1870 il gioco del Lotto era gestito dal Vaticano.C’è un curioso aneddoto però che riguarda questo gioco, quando ancora non era gestito dallo Stat ...