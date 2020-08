Ds Genoa: "Llorente non si discute, ma bisogna investire anche sui giovani" (Di giovedì 27 agosto 2020) Il direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano, ha parlato di mercato ai microfoni di Sky Sport: "Perin ha mercato e non sarà semplice. La sua voglia di tornare al Genoa può darci una mano. Leggi su tuttonapoli

MondoNapoli : Genoa, Faggiano: 'Llorente? Non si discute, ma bisogna ragionare su un aspetto' - - tuttonapoli : Ds Genoa: 'Llorente non si discute, ma bisogna investire anche sui giovani' - infoitsport : Tuttosport - Il Genoa ha presentato un'offerta per Llorente! Spagnolo verso l'addio al Napoli, è sfida a due in Ser… - infoitsport : TUTTOSPORT - Llorente, il Genoa ha presentato un'offerta al Napoli. Due club sullo spagnolo - infoitsport : Calciomercato Genoa, Llorente nel mirino: la situazione -