Briatore ricoverato, Gregoraci furiosa: “Usate la testa” (Di giovedì 27 agosto 2020) Elisabetta Gregoraci è intervenuta in difesa dell’ex marito ricoverato a causa del coronavirus. La donna precisa che Briatore sta bene, poi la lite con un follower: “Usa la testa!” Elisabetta Gregoraci sta sicuramente vivendo un momento molto particolare. Dal punto di vista professionale, la showgirl ha appena confermato la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, alla corte di Alfonso Signorini. Da quello sentimentale invece, la donna sta vivendo un turbinio di emozioni legate all’attuale stato di forma dell’ex marito Flavio Briatore. Al momento, l’imprenditore proprietario del Billionaire, si trova al centro di una grandissima polemica, scaturita dopo la positività al coronavirus, che si è allacciata al tema della chiusura delle discoteche e ... Leggi su bloglive

