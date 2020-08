Tra il 7 e il 24 settembre riaprono le scuole. In ordine sparso (Di mercoledì 26 agosto 2020) AGI - Dal 7 al 24 settembre, con misure e protocolli anti Coronavirus ancora allo studio, il mondo della scuola si rimette in moto. Il calendario per l'avvio delle lezioni scolastiche 2020-2021, come ogni anno, varia da regione a regione, o province autonome, con il ministero dell'Istruzione che ha indicato come apertura la data di lunedì 14 settembre, e con gli Enti locali che hanno poi deliberato i propri calendari in base alle diverse esigenze. Ecco, al netto di alcune possibile variazioni, il quadro della aperture in tutto il Paese: I primi a tornare sui banchi di scuola saranno i ragazzi dell'Alto Adige, con la Provincia autonoma di Bolzano che ha fissato il via per lunedì 7 settembre (ma dal 3 attive le scuole dell'infanzia a Trento). Le scuole altoatesine, comprese ... Leggi su agi

team_world : In occasione dell’uscita di #After2 il 2 settembre, Hero Fiennes Tiffin e Dylan Sprouse incontreranno online un for… - marcomasini64 : Marco Masini sarà tra i 50 artisti che si esibiranno in due serate sul palco dell'Arena di Verona ai… - RafRiefoli : Anche @rafriefoli e @UmbertoTozzi saranno tra i protagonisti dei @SMAufficiale insieme ad oltre 50 artisti che si e… - AngeliqueNL : RT @Borderline_24: Ronn #Moss torna in Puglia, a settembre girerà un #Film tra #Bari e Brindisi - 4rotondi : RT @marcomasini64: Marco Masini sarà tra i 50 artisti che si esibiranno in due serate sul palco dell'Arena di Verona ai #SeatMusicAwards20.… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra settembre A Parma è “Settembre Gastronomico, un ricco menù tra Cibo e Cultura - InformaCibo InformaCibo Il Pd bifronte: sì al taglio e libertà di voto. La linea che fotografa un partito lacerato

Sul referendum il segretario può schierare il partito a favore perché il 2 settembre in commissione si vara il testo base della nuova legge elettorale. I Dem lasceranno libertà di coscienza a chi vorr ...

“Processate Palamara”, dal lobbista Centofanti regali per 70 mila euro

Luca Palamara, da componente del Consiglio superiore della magistratura, era «a disposizione» dell’imprenditore e lobbista Fabrizio Centofanti, in cambio di regali, viaggi, benefit vari e lavori edili ...

Sul referendum il segretario può schierare il partito a favore perché il 2 settembre in commissione si vara il testo base della nuova legge elettorale. I Dem lasceranno libertà di coscienza a chi vorr ...Luca Palamara, da componente del Consiglio superiore della magistratura, era «a disposizione» dell’imprenditore e lobbista Fabrizio Centofanti, in cambio di regali, viaggi, benefit vari e lavori edili ...