Parla Flavio Briatore: io ricoverato per la prostatite. Covid? Non so se ce l'ho... (Di mercoledì 26 agosto 2020) Flavio Briatore ricoverato a Milano nega di avere il Covid. O, meglio, dice di avere solo una forte prostatite. Ieri "alle 18.29" l'imprenditore e manager ha chiamato Candida Morvillo che ha riportato la versione di mr Billionaire sul Corriere della sera. Ma i punti oscuri restano. "Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato", dice Briatore che alla domanda se fosse ricoverato per il nuovo coronavirus ha detto: "Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo". Sulle notizie che lo danno per sicuro contagiato dichiara: "Lasci dire, può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna...". Briatore ... Leggi su iltempo

