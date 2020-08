Pane, dove costa di più Europa (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Pane, l’alimento base di tante popolazioni, in Italia costa più della media europea. Lo ha rilevato l’Eurostat, che ha stilato una classifica sul suo prezzo nei diversi Stati membri. Se l’indice del livello medio dei prezzi è 100, il costo del Pane, in Danimarca, arriva a 151. Seguono Austria, con 133 punti, poi Lussemburgo e Finlandia (125). Sul quinto scalino del podio si attestano Cipro e Svezia (120), subito dopo l’Irlanda (114,8) e poi l’Italia, con 114,5 punti, dunque il 14,5% in più rispetto alla media europea. La classifica continua con Belgio, Malta, Grecia, Francia, Spagna, Croazia e Slovenia. Le pagnotte e i filoncini sotto quota 100 si trovano in Germania, Estonia, Portogallo, Slovacchia, Olanda, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca e Ungheria. La classifica si ... Leggi su gqitalia

