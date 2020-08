Osimhen: "Napoli, mi sento già a casa. Gol alla Juve? Ce la metterò tutta" (Di mercoledì 26 agosto 2020) ' Con De Laurentiis e Gattuso ho un ottimo rapporto, mi stanno dando dei consigli fantastici e mi fanno sentire a casa. Così come i tifosi '. Il nuovo colpo di mercato del Napoli, Victor Osimhen , si ... Leggi su corrieredellosport

tvdellosport : ?? CASTEL DI SANGRO ???? Primo gol per Victor #Osimhen con la maglia del #Napoli ?? @manuelparlato #Sportitalia… - tvdellosport : ?? CASTEL DI SANGRO ???? Il saluto di Victor #Osimhen ai tifosi del #Napoli #Sportitalia @sscnapoli - SkySport : Osimhen show in ritiro: il rito di iniziazione con il Napoli. VIDEO - CriscuoloBruno : RT @Smg_1908: Osimhen pagato 70 milioni, presentazione fatta in diretta su una TV locale con la traduttrice che traduce a pan e maccarun e… - SeEarn : RT @NCN_it: #OSIMHEN SI PRESENTA: «#NAPOLI SCELTA MIGLIORE PER LA MIA CARRIERA. #RAZZISMO? AVEVO PAURA, POI HO VISTO LA CITTÀ...» #Casteld… -