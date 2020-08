Milano, un uomo si è suicidato in questura. Ora due agenti sono indagati per omicidio colposo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Milano, un uomo si è suicidato in questura. Ora due agenti sono indagati per omicidio colposo Un uomo di 43 anni si è tolto la vita domenica 23 agosto, nella questura di via Fatebenefratelli a Milano, mentre attendeva di essere identificato dagli agenti di polizia che lo avevano fermato poco prima poiché l’avevano visto armeggiare affianco ad alcune automobili. Gli agenti avevano fermato il 43enne di origine algerina, assieme ad un ragazzo marocchino di 23 anni in via Felice Casati, zona Porta Venezia, per condurli al commissariato del centralissimo quartiere Brera. Poi la tragedia: ... Leggi su tpi

