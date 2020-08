Meghan Markle e Harry fanno un passo indietro: «Pronti a ricucire i rapporti con la Regina Elisabetta» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Harry e Meghan Markle avrebbero fatto un passo indietro e starebbero cercando di ricucire i rapporti con la Regina Elisabetta e tutta la casa reale. Dopo aver preso le distanze e sparato a zero sulla monarchia, ora i duchi di Sussex si sarebbero resi conto di quanto sia difficile vivere senza e stanno tentando di rientrare nelle grazie di Elisabetta. «Si sono accorti che sono loro ad aver bisogno della royal family, non il contrario», ha detto una fonte al Sunday People. Pare che il grande problema sia nella possibilità di reinventarsi, nel trovare un lavoro, ma anche nel mantenere lo stesso stile di vita, motivo per cui per l’acquisto della megavilla a Santa Barbara non hanno esitato a ... Leggi su newscronaca.myblog

SWITKNDY : RT @VanityFairIt: Amiche mai. Lo pensa il biografo dei Sussex - VanityFairIt : Amiche mai. Lo pensa il biografo dei Sussex - IOdonna : Archie Mountbatten-Windsor sarà principe. Anche se Harry e Meghan Markle non vogliono - cutierudegirl : 15.34 pranzo Estathé e taralli alla cipolla. Meghan Markle, manco pe sbajo - VanityFairIt : Prezzo: 950mila dollari. Interessa? #Sussex #LosAngeles -