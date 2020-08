La tintarella di Di Maio fa scoppiare il web. Venditore di rose o clandestino, i meme più irriverenti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Luigi Di Maio Soul Man, come l'ha immaginato l'illustratore satirico Emiliano Carli. O in versione Venditore di rose o migrante tunisino, ma manche leader dei 5stelle arabi come ironizza la pagina Facebook Degrado Postmezzadrile. L'abbronzatura ostentata dal ministro degli Esteri durante l'incontro con l'omologo cinese Wang Yi scatena la fantasia della rete. Ecco i meme più divertenti. Leggi su iltempo

