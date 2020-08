La Serie A rispetterà la data del 19 settembre: la conferma di Calcagno (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI contagi registrati nelle ultimi giorni hanno riaperto il dibattito sulla ripartenza del campionato fissata per il 19 settembre. A sgombrare il campo dai dubbi, almeno per il momento, ci ha pensato il presidente dell’Aic, Umberto Calcagno, che ai microfoni di Radio24 ha confermato lo start: “Sarà un campionato molto compresso nelle date. Si partirà il 19, con una sosta natalizia più breve, perché eravamo tutti d’accordo nel dare una settimana in più di riposo adesso ai calciatori. Calciatori positivi al Coronavirus? Credo che i calciatori abbiano tenuto comportamenti responsabili durante queste ferie. Ora si torna al lavoro, con la consapevolezza di quanto il protocollo abbia funzionato bene durante la scorsa ... Leggi su anteprima24

svnshinlix : visto che l’hanno fatto tutti, ho messo anch’io i miei tw nel carrd, boh spero che qualcuno li rispetterà perché so… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie rispetterà Netflix svela le prime immagini di "The Haunting of Bly Manor" Sky Tg24