La morte del piccolo Evan e le denunce inascoltate | la madre era già indagata

Valentina Raffa Il bimbo ucciso il 17 agosto, ma altre volte era finito in ospedale. Lei sotto inchiesta da luglio Definirla casa degli orrori è una riduzione. La Scientifica, entrando nella casa di edilizia popolare di Rosolini (Siracusa) dove ha vissuto la sua breve vita Evan, strappato al mondo a 21 mesi da chi avrebbe dovuto amarlo, ha rinvenuto tracce che sarebbero ematiche sul cuscino della culla. Per gli inquirenti che indagano sulla sua morte avvenuta sotto i colpi dell'ultima raffica di botte da parte di Salvatore Blanco, il compagno 32enne della mamma, Letizia Spatola, 23 anni, che non ha mosso un dito per impedirlo, Evan veniva picchiato da tempo. Non è normale che un bambino abbia una volta la clavicola rotta, un'altra segni sul corpicino che si è scoperto venivano inferti con un cavo Usb, ...

