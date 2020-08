La De Girolamo lavora al suo “Ciao Maschio” e non molla Giletti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il tempo del debutto si avvicina. Circa tre mesi e Nunzia De Girolamo esordirà alla conduzione del suo programma. La sannita è al lavoro per preparare “Ciao Maschio“, trasmissione che andrà in onda su Rai 1 da novembre in seconda serata. Il giorno scelto è il sabato, subito dopo Ballando con le Stelle, programma che ha contribuito a rendere celebrare la stessa De Girolamo. Parlando della sua trasmissione al quotidiano La Stampa, l’ex ministro dell’Agricoltura lo ha definito “intimo, ma legato all’attualità. Con l’intento di sviscerare il mondo maschile che ultimamente non è un protagonista“. Sul piccolo schermo dovrebbe consumarsi anche l’incontro con Francesco Boccia, attuale ministro degli Affari regionali e le ... Leggi su anteprima24

L’Aquila. “Grazie al grande lavoro del Governo e del Ministro dell’Istruzione Azzolina, il 14 settembre le scuole riapriranno con banchi nuovi, spazi alternativi e un piano di assunzioni di docenti ma ...

Dai Monet e Renoir mai visti fuori Parigi a Van Gogh che racconta Van Gogh. E poi Banksy, Correggio, Chagall, Ligabue. Ovviamente i 100 anni di Raffaello, ma anche il prestigio politico di Michelangel ...

