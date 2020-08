Flavio Briatore rassicura tutti dall'ospedale: 'Qui per una prostatite, aspetto esito del tampone' (Di mercoledì 26 agosto 2020) 'Ho solo una prostatite forte. Mi sento bene'. Così Flavio Briatore rassicura circa le sue condizioni di salute, sentito telefonicamente da Candida Morvillo per il Corriere della Sera dopo la notizia ... Leggi su globalist

espressonline : + ESCLUSIVO ESPRESSO: Trattamento di favore per #Briatore al San Raffaele: niente reparto Covid per lui. Allarme tr… - espressonline : ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano - petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - CorbelliFranco : RT @CorbelliFranco: Tantissimi Auguri di pronta guarigione a Flavio Briatore ?????????????????????? - Alessioh_ : Sul cadavere di Flavio Briatore festeggiano i povery, credendolo moribondo. Ma Flavio Briatore ha un cellulare e ri… -