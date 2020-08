Esclusiva: Ternana, in arrivo il difensore centrale Drudi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un nuovo difensore centrale per la Ternana. Siamo ormai in dirittura d’arrivo per Mirko Drudi, classe 1987, in uscita dal Pescara. Drudi ha accettato di tornare in Serie C proprio per le ambizioni della Ternana che vuole tornare subito in B. Ora manca davvero poco. Foto: Facebook L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Conferenza stampa fiume di Lucarelli questa mattina nella sala hospitality dello Stadio Liberati. Al sesto giorno di lavoro il tecnico toscano ha tenuto la sua prima conferenza stampa da cui sono venu ...

