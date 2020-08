Dalla post-scuola alla post-democrazia (Di mercoledì 26 agosto 2020) Arriva settembre, riaprono le scuole e che Dio ce la mandi buona. Per il Covid? Macché! Per la gran confusione che è il vero, unico e solo ministro dell’Istruzione. La scuola è stata chiusa ai primi di marzo e riapre dopo sei mesi e dopo sensazionali scoperte. La più clamorosa è la sostituzione del distanziamento con la mascherina. Il distanziamento è stato prima presentato come necessario e la condizione senza la quale non sarebbe stato possibile riaprire le scuole. Però, poi, qualcosa è cambiato. Piano piano, prima il Comitato tecnico-scientifico, poi lo stesso ministro, hanno preso le distanze dal distanziamento fino al punto da dire che se non c’è non è poi un dramma irreparabile e la riparazione è stata trovata nell’uso delle mascherine che tutti, alunni e insegnanti e ... Leggi su nicolaporro

Ultime Notizie dalla rete : Dalla post Quelli che non guariscono dalla COVID-19 Il Post T. Rowe Price: high yield, i piu' colpiti dalla crisi guideranno la ripresa - PAROLA AL MERCATO

di Mike Della Vedova* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 ago - Dopo un notevole allargamento durante il sell-off della scorsa primavera legato al coronavirus, gli spread dei bond high yield s ...

Migranti, Faraone (Iv) denuncia Musumeci e Salvini: “Difendo la Sicilia dagli sciacalli”

Il capogruppo di Italia Viva al Senato, Davide Faraone, ha denunciato il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, e il leader della Lega, Matteo Salvini. L’esposto presentato in procura nasce ...

