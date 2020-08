Covid-19, la smentita di Briatore: “Mi sento bene, ho solo una prostatite” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Covid-19, la smentita di Briatore: “Mi sento bene, ho solo una prostatite”. Il manager italiano coglie tutti di sorpresa e rilascia le prime parole dopo il ricovero La situazione di Flavio Briatore tiene banco dalla giornata di ieri. Il suo ricovero presso il San Raffaele di Milano per Covid-19 ha fatto esplodere una serie di … L'articolo Covid-19, la smentita di Briatore: “Mi sento bene, ho solo una prostatite” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

peppeprovenzano : C’è un limite a tutto. Anche a @matteosalvinimi. Dire che a Lampedusa gli immigrati positivi al Covid ‘passeggiano… - stanzaselvaggia : Quindi nè Briatore nè il San Raffaele smentiscono che Briatore abbia il Covid per tutto il giorno. Lasciano che la… - MIsocialTW : ?? IMPORTANTE DA SAPERE ?? Sta purtroppo girando una grave fake news su cosa accade quando si deve gestire un alunno… - RoccoGiammetta : RT @stanzaselvaggia: Quindi nè Briatore nè il San Raffaele smentiscono che Briatore abbia il Covid per tutto il giorno. Lasciano che la sme… - AntonioGargaro5 : RT @stanzaselvaggia: Quindi nè Briatore nè il San Raffaele smentiscono che Briatore abbia il Covid per tutto il giorno. Lasciano che la sme… -