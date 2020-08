Coppia di pusher poco "produttivi" picchiati e sequestrati per tre giorni in un garage (Di mercoledì 26 agosto 2020) Hanno cercato di costruirsi una carriera nel mondo del narcotraffico. Ma i rischi del “mestiere” non sono tardati ad arrivare: la Coppia di giovani pusher è stata sequestrata e picchiata per giorni dai grossisti che si lamentavano dei mancati introiti. Ci ha pensato la polizia a salvare i due ragazzi arrestando uno degli aguzzini. S.M.M.A., egiziano di 21 anni, è adesso nel carcere di Regina Coeli in attesa di affrontare il processo in cui è accusato di estorsione e sequestro di persona. Nel cellulare dell'indagato gli agenti hanno trovato un video che ritrae i complici del ragazzo mentre seviziano le vittime. È accaduto lo scorso 24 agosto, a Tor Bella Monaca. Quando i poliziotti sono entrati in quel garage abbandonato di Valle Fiorita la vittima era ancora legata ad una sedia. ... Leggi su iltempo

