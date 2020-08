Controlli Carabinieri: 2 arresti e 2 denunce per furto (Di mercoledì 26 agosto 2020) Roma – Quattro persone, due arrestate e due denunciate con l’accusa di furto aggravato in concorso, sono state bloccate dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione Roma Via Vittorio Veneto hanno arrestato due cittadini peruviani, di 51 e 48 anni, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, sorpresi dopo aver derubato una 14enne di Albano Laziale, del suo I-Phone. La giovane custodiva il costoso cellulare nello zaino, che portava al seguito, mentre attendeva la metropolitana sulla banchina della fermata Barberini. I Carabinieri hanno recuperato la refurtiva e l’hanno restituita alla vittima. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. Qualche ora prima, ... Leggi su romadailynews

