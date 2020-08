Chi sono Luì e Sofì, i Me contro Te? Età e carriera dei due Youtuber che hanno conquistato i bambini (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ecco chi sono Luì e Sofì, i Me contro Te sono due giovani Youtuber che hanno conquistano bambini e adolescenti I Me contro Te, conosciuti anche come Luì e Sofì, sono due giovani Youtuber e influencer che hanno conquistano non poco successo soprattutto tra i giovani. Il loro canale YouTube è attivo ormai da qualche anno e conta circa 5 milioni di iscritti. Luì e Sofì, all’anagrafe Luigi Calagna e Sofia Scalia hanno aperto il loro canale Youtube nel 2014, il successo è arrivato con il video intitolato “IL PRIMO VIDEO DI LUÌ E SOFÌ”. I due non ... Leggi su nonsolo.tv

tancredipalmeri : Per favore finitela con sto servilismo sulla conferenza di Pirlo. È stata una normale presentazione. Non è che gli… - matteosalvinimi : In diretta da Salerno dove sono orgoglioso di inaugurare la nuova sede della Lega. C’è chi si chiude nei palazzi af… - matteosalvinimi : Carcere e multe pesanti per chi maltratta o abbandona gli animali. Punto. Spesso gli amici a quattro zampe sono mig… - giobanchelli : @rinaldodinino @ilmessaggeroit Medico che quotidianamente usa mascherine chirurgiche perché opera o è in spazi che… - risorseumane_HR : Una ricerca #McDonalds ritrae la #GenerazioneZ: #lavoro e #sostenibilità in cima alle priorità per 8 ragazzi su 10… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi sono I morti sul lavoro oltre i numeri: chi sono le vittime dietro le statistiche L'Espresso Scuola: niente accordo, rischio caos trasporti e Salvini propone sfiducia per Azzolina

Oggi in programma la Conferenza Stato-Regioni, dove i governatori potranno formalizzare delle proposte per tentare di risolvere la situazione trasporti alla ripresa dell'anno scolastico Scuola, vertic ...

Perché devi imparare ad accettare le tue debolezze

Siamo abituati a nascondere le nostre debolezze, a vergognarcene, a ritenerle sconvenienti, ma lo sono davvero ... scoperto svelando al mondo intero chi siamo realmente. Forti ma anche deboli.

Oggi in programma la Conferenza Stato-Regioni, dove i governatori potranno formalizzare delle proposte per tentare di risolvere la situazione trasporti alla ripresa dell'anno scolastico Scuola, vertic ...Siamo abituati a nascondere le nostre debolezze, a vergognarcene, a ritenerle sconvenienti, ma lo sono davvero ... scoperto svelando al mondo intero chi siamo realmente. Forti ma anche deboli.