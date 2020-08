Champions, Celtic eliminato: l'Atalanta scala in terza fascia con Inter e Lazio (Di mercoledì 26 agosto 2020) L'eliminazione del Celtic Glasgow per mano del Ferencvaros libera un posto in terza fascia, che verrà occupato dall'Atalanta. Leggi su tuttonapoli

SkySport : Qualificazioni Champions: Celtic eliminato, Atalanta in terza fascia - NonSoloJuve : ??”Atalanta in terza fascia Champions grazie all’eliminazione del Celtic ai preliminari. Oggi telefonata Percassi-Ca… - AlanIlMagi : RT @sportface2016: #Atalanta in terza fascia di #ChampionsLeague con Inter e Lazio: decisiva l'eliminazione del #Celtic nei preliminari htt… - sportface2016 : #Atalanta in terza fascia di #ChampionsLeague con Inter e Lazio: decisiva l'eliminazione del #Celtic nei preliminari - BarcelonavsJuve : Champions: lo Young Boys passa il turno, il Ferencvaros elimina il Celtic Esto dicen en Italia de la Final -