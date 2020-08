Venezia, preso l'esterno Johnsen dall'Ajax: contratto quadriennale (Di martedì 25 agosto 2020) Venezia - Colpo in prospettiva del Venezia , che si assicura per i prossimi quattro anni le prestazioni del promettente esterno d'attacco norvegese Dennis Tørset Johnsen . Il classe 1998 è ... Leggi su corrieredellosport

Venezia, preso l'esterno Johnsen dall'Ajax: contratto quadriennale

VENEZIA - Colpo in prospettiva del Venezia, che si assicura per i prossimi quattro anni le prestazioni del promettente esterno d'attacco norvegese Dennis Tørset Johnsen. Il classe 1998 è stato preleva ...

