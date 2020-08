Ultime Notizie Roma del 25-08-2020 ore 14:10 (Di martedì 25 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco sono stati meno di 1000 i contagi da coronavirus di ieri in Italia secondo L’ultimo bollettino della Protezione Civile se pure a fronte di 21000 tamponi meno oggi rilevati altri 52 positivi tra il personale del milione in Costa Smeralda nuovi focolai si fanno strada in Francia e Spagna parliamo di universitaria apertura al 50% a settembre arrivano le linee guida di Atene ripartiranno per il nuovo anno accademico con aule numero chiuso mascherine obbligatorie prenotazione fino ad esaurimento posti per poter partecipare alle lezioni chi chi rimarrà Scusate chi rimarrà Escluso le lezioni da casa cronaca il giallo di Caronia Messina nuovo sopralluogo degli inquirenti nei boschi atteso per oggi l’esame autoptico sul corpicino di Gioele ... Leggi su romadailynews

fanpage : App Immuni, appello della task force: “Scaricatela per fermare focolai e salvare vite” - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. Sardegna, altri 52 positivi al Billionaire. Due casi di re-infezione in Olanda e Belgi… - sole24ore : Trovati 3 positivi nello staff Yacht club Costa Smeralda - Luicio11Luicio : #Briatore #arzachena Ultime notizie: Briatore denuncia Sindaco Arzachena per non averlo tutelato contro il #COVID49_negano_ma_contagiano - PulitiElena : RT @fanpage: Focolaio #Billionarie, scoperti 63 contagiati su 90 tamponi -