Ufficiale: Zambataro al Monopoli via Atalanta (Di martedì 25 agosto 2020) Arriva in prestito dall’Atalanta il nuovo esterno del Monopoli. Eyob Zambataro, come comunicato dal sito Ufficiale del club pugliese. “La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio, per l’acquisizione a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Eyob Zambataro. L’esterno classe ’98 di piede destro ma impiegato su entrambe le fasce, ha disputato da 2 campionati da protagonista con la Primavera dell’Atalanta collezionando quasi 60 presenze, prima di approdare nel Padova dove, giocando 12 partite, conclude la stagione con la vittoria di Campionato e Supercoppa. In Serie B, vanta 11 partite con i biancoscudati e nell’ultima ... Leggi su alfredopedulla

