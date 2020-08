Tromba d'aria in Salento, feriti e danni agli stabilimenti (Di martedì 25 agosto 2020) Marina di Pescoluse, Puglia: nelle prime ore del pomeriggio una violenta Tromba d'aria ha colpito la spiaggia, causando diversi danni agli stabilimenti balneari. Tra i bagnanti anche qualche ferito lieve.Terremoto Puglia, crolli per le strade e tanta paura NoneVdf Incendio Puglia NoneTromba D'aria Cefalù None Leggi su panorama

