Spagna, giù i prezzi produzione luglio (Di martedì 25 agosto 2020) (Teleborsa) – Ancora giù i prezzi alla produzione in Spagna a luglio. Secondo l’ufficio statistico spagnolo INE, la variazione tendenziale mostra un decremento del 4,8% che segue il -6,9% di giugno (rivisto da un iniziale -6,1%). Su base mensile si registra un aumento dell’1,8% dopo il +2% precedente. L’indice depurato della componente energetica si conferma in calo dello 0,6% tendenziale. Leggi su quifinanza

giu_alessi : RT @MMmarco0: In Spagna al fortissimo aumento dei casi è seguito quello delle ospedalizzazioni tanto che siamo arrivati a 5.484 ricoverati… - Frances78030841 : RT @Frances78030841: @mariobortoluss1 Tutti l'ingresi de piazza de Spagna Nun hanno artro che di si che piascere e' de senti a Roma Er mise… - Frances78030841 : @mariobortoluss1 Tutti l'ingresi de piazza de Spagna Nun hanno artro che di si che piascere e' de senti a Roma Er m… - man_giu : RT @danieleg1976: Spagna 'È un genocidio non una pandemia' - AdamBenNasr2 : @Twittau1 @horusarcadia In Francia i gilet gialli erano tanti e alcuni molto agitati , è stata una strage In Spagn… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna giù Le 5 case motociclistiche più titolate del Motomondiale. Motoblog.it