Razzismo a Pistoia: “Non voglio essere servito da una nera” (Di martedì 25 agosto 2020) Episodio di Razzismo a Pistoia in un supermercato Unicoop. Il fila al banco dei salumi: “Non voglio essere servito da una nera” Ancora un episodio di Razzismo in Italia. Questa volta avviene a Pistoia, in un supermercato della Unicoop. Un uomo era in fila al banco dei salumi ma quando poi è arrivato il suo turno ha detto di non voler essere servita dalla commessa disponibile in quel momento perché nera. Il fatto è emerso grazie alla denuncia dei sindacati Filcams Cgil e Rsu che in una nota hanno raccontato cosa è avvenuto, chiedendo alla proprietà di prendere provvedimenti a tutela della lavoratrice che, sotto shock, ha pianto per quanto accaduto. L’uomo era in fila e quando è ... Leggi su bloglive

fattoquotidiano : “Un cliente del supermercato ha rifiutato di essere servito dall’addetta di colore”: la Cgil denuncia episodio di r… - gjscco : RT @fattoquotidiano: “Un cliente del supermercato ha rifiutato di essere servito dall’addetta di colore”: la Cgil denuncia episodio di razz… - Gabriel76925569 : “Non voglio essere servito dai lei, è nera”, razzismo contro la commessa alla Coop di Pistoia - occhio_notizie : Episodio di razzismo a Pistoia - GiovannaCuoco5 : -