Queste sono le carezze del tuo lui che ti confermano che ti ama (Di martedì 25 agosto 2020) Ci sono dei gesti, in una coppia, che contano più di mille parole. sono gli sguardi carichi di passione, i baci rubati e le carezze inaspettate. Quelle carezze che dimostrano complicità, intesa: in una sola parola, amore. L’amore, del resto, non passa sempre e solo attraverso dolci parole e sussurri: gli uomini a volte possono essere reticenti nell’esprimere a voce i propri sentimenti, anche dopo tanti anni di relazione, eppure hanno il loro modo per dimostrare quanto tengono a noi. Ci sono dei gesti inaspettati che ci lasciano senza fiato. Come quando ci troviamo in mezzo alla gente e lui appoggia dolcemente la sua mano sulla nostra schiena, e quando a una festa ci accarezza la spalla e ci abbraccia. Quando dolcemente le nostre mani si sfiorano, e trovano la ... Leggi su dilei

chetempochefa : “Il frutto di questi anni sono queste immagini, per questo non posso che ritenermi grato e contento di dove sono”… - amnestyitalia : #Russia Quanto accaduto a #Navalny è simile a casi che hanno visto coinvolte altre persone critiche verso l’operato… - tancredipalmeri : Inter orientata ad avviare una trattativa per Lautaro. Ora, dovete sapere che Conte nel 2013 piantò un casino a lu… - Triplete12 : RT @GuidoCrosetto: Ogni giorno scopro persone nuove con scorta, tutela o lampeggiante autorizzato. Molte di queste, la maggioranza, senza a… - HighBabe3 : RT @xhungryforart: Io sono veramente schifata da tutte queste affermazioni e altre ancora su questa modella di Gucci, ormai la gente spara… -

Ultime Notizie dalla rete : Queste sono Salvini a Reggio: 'Se queste sono le competenze di Falcomatà, il voto sarà scontato' CityNow Devis Fioretti per Diritti al Futuro: "L’amore incondizionato per la città mi ha spinto ad impegnarmi"

In questi ultimi anni, da semplice cittadino, sono stato attento osservatore della vita politica della città e dell’attività dell’attuale amministrazione comunale, constatando la serietà e l’impegno ...

Covid, sindaco del Messinese smentisce "Zona rossa"

Sant'Agata Militello (Messina) - "Mi giungono frequentemente da operatori commerciali e semplici cittadini richieste di informazioni per una probabile dichiarazione di "Zona rossa" del nostro Comune, ...

In questi ultimi anni, da semplice cittadino, sono stato attento osservatore della vita politica della città e dell’attività dell’attuale amministrazione comunale, constatando la serietà e l’impegno ...Sant'Agata Militello (Messina) - "Mi giungono frequentemente da operatori commerciali e semplici cittadini richieste di informazioni per una probabile dichiarazione di "Zona rossa" del nostro Comune, ...