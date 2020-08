Nuovi contagi? “Giovani asintomatici”. Galli spiega perché i (pochi) ricoveri non fanno più paura (Di martedì 25 agosto 2020) Roma, 25 ago – “Rispetto alla prima grande ondata non c’è nulla di paragonabile. I Nuovi contagi riguardano i giovani, che raramente vanno incontro a malattia grave“. Così l’infettivologo Massimo Galli, dall’inizio dell’emergenza coronavirus per mesi in prima linea nella cura dei pazienti con Covid-19 all’Ospedale Sacco di Milano, spiega perché i numeri attuali sull’epidemia non devono allarmare. “Nei pochi ricoveri non ci sono situazioni gravi in persone fragili” Intervistato dal Corriere della Sera, Galli – che in passato è stato tra gli esperti più cauti sul miglioramento della curva epidemica, ritenendo che la situazione fosse ancora molto grave – oggi fa ... Leggi su ilprimatonazionale

