McLaren presenta il suo primo monoscocca in carbonio per le auto ibride (Di martedì 25 agosto 2020) Era lo scorso febbraio quando i primi muletti di McLaren ibrida venivano avvistati su strada. Una 570S allora per testare il powertrain elettrificato . Adesso, a Woking, rivelano quello che sarà il ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : McLaren presenta McLaren presenta il suo primo monoscocca in carbonio per le auto ibride Corriere dello Sport McLaren svela la nuova architettura ultraleggera per le supercar ibride del futuro

McLaren Automotive, ha confermato l’arrivo della nuovissima architettura flessibile ed ultraleggera che caratterizzerà i modelli del marchio, appartenenti alla prossima generazione di supercar ibride.

McLaren, ecco il monoscocca in carbonio per le ibride

Era lo scorso febbraio quando i primi muletti di McLaren ibrida venivano avvistati su strada. Una 570S allora per testare il powertrain elettrificato. Adesso, a Woking, rivelano quello che sarà il tel ...

McLaren Automotive, ha confermato l’arrivo della nuovissima architettura flessibile ed ultraleggera che caratterizzerà i modelli del marchio, appartenenti alla prossima generazione di supercar ibride.Era lo scorso febbraio quando i primi muletti di McLaren ibrida venivano avvistati su strada. Una 570S allora per testare il powertrain elettrificato. Adesso, a Woking, rivelano quello che sarà il tel ...