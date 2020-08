Masters 1000 Cincinnati 2020: Matteo Berrettini cede al gigante Opelka (Di martedì 25 agosto 2020) Matteo Berrettini esce di scena al terzo turno dal Masters 1000 di Cincinnati 2020. Il romano, unico azzurro rimasto in gara, viene sconfitto dal gigante americano Reilly Opelka, totalmente ingiocabile sui propri turni di servizio. L’allievo di coach Santopadre paga un passaggio a vuoto nel primo set e un tie-break del secondo tutt’altro che fortunato: finisce 6-3 7-6(4) in un’ora e 15 minuti di gioco. LA CRONACA – Il romano va alla caccia di sensazioni positive anche e soprattutto in vista degli Us Open, in programma sempre a New York dal 31 agosto. Il numero 6 del tabellone però non trova il ritmo giusto per iniziare a giostrare lo scambio: si palleggia pochissimo con i servizi a fare da padrone al match. Il break subito ... Leggi su sportface

