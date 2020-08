Incendio in Sardegna, 250 case evacuate (Di martedì 25 agosto 2020) Budoni, Sardegna: nella notte tra il 24 e il 25 agosto è divampato un Incendio che si è esteso in oltre cento ettari di campagna. 250 le abitazioni evacuate in via precauzionale. I soccorritori sono riusciti a domare le fiamme solo dopo sei ore di lotta costante.Incendio California NoneIncendio Ajman Emirati Arabi NoneVideo Incendio Marsiglia None Leggi su panorama

