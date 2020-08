Focolaio Billionaire: altri 52 i casi di positività nel locale di Flavio Briatore (Di martedì 25 agosto 2020) Qualche giorno fa si discuteva sui video di Flavio Briatore, che accusava il sindaco di Arzachena, di aver preso delle decisioni discutibili. A meno di 10 giorni dalle chiusure delle discoteche e dei locali da ballo in tutta Italia, arriva una notizia che di certo non può passare inosservata. E’ quella dei contagi al Billionaire il locale che Flavio Briatore non voleva chiudere. Ci sono altri 52 casi di positività al Covid-19 tra il personale del Billionaire. Questi i numeri che vengono resi noti oggi dalla stampa sarda; il locale di Porto Cervo di proprietà di Flavio Briatore viene definito quindi un Focolaio. L’esito dei tamponi ... Leggi su ultimenotizieflash

stanzaselvaggia : Con la scoperta di nuovi 52 contagiati al Billionaire si può affermare che il locale sia tecnicamente un focolaio.… - fattoquotidiano : Focolaio al Billionaire: altri 52 positivi nel locale di Briatore (che attaccava le restrizioni) - fattoquotidiano : Il suo Billionaire in Costa Smeralda è diventato il focolaio di Covid più lussuoso del mondo. E l’anziano proprieta… - gemini9500 : RT @fattoquotidiano: Focolaio al Billionaire: altri 52 positivi nel locale di Briatore (che attaccava le restrizioni) - zazoomblog : Focolaio Covid al Billionaire Trovati altri 52 casi positivi - #Focolaio #Covid #Billionaire #Trovati -