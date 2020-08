Fisco, Ruffini: “Fisco è una giungla. Necessaria grande riforma” (Di martedì 25 agosto 2020) (Teleborsa) – Non un sistema fiscale, una giungla. Così il numero uno dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, definisce il Fisco italiano, aggiungendo che è “impossibile da comprendere per chiunque, del tutto incontrollabile” e caratterizzato da “frammentazioni assurde”. “Adesso c’è da rifare l’edificio”, afferma Ruffini in una intervista a La Repubblica, aggiungendo che la crisi innescata dal Covid è “un’occasione da non perdere” per fare la grande riforma fiscale, ma “è necessario prima di tutto fare ordine: soltanto così potremo decidere come agire”. “Bisogna partire dalle fondamenta”, dice il Direttore dell’Agenzia, lanciando la proposta ... Leggi su quifinanza

