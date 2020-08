Caos procure: pm Perugia chiedono rinvio a giudizio per Palamara (Di martedì 25 agosto 2020) A Perugia Palamara è finito sotto indagine per i suoi rapporti con Centofanti, cui - secondo l'accusa - avrebbe messo a disposizione le sue funzioni di magistrato in cambio di viaggi e regali Leggi su firenzepost

petergomezblog : I pm di Perugia chiedono il rinvio a giudizio per Luca #Palamara - fattoquotidiano : Caos procure, pm di Perugia chiedono il rinvio a giudizio per Luca Palamara - Adnkronos : Caos procure, pm Perugia chiedono rinvio a giudizio per #Palamara - FirenzePost : Caos procure: pm Perugia chiedono rinvio a giudizio per Palamara - annarigel : RT @tempoweb: Caos procure, Cantone chiede il processo per #Palamara -