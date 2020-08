Caos Billionaire: altri 52 casi positivi, avrebbero una carica virale molto alta (Di martedì 25 agosto 2020) Cinquantadue casi di positività al coronavirus fra i dipendenti dell’esclusivo “Billionaire”, il locale di Flavio Briatore a Porto Cervo. Li ha accertati il laboratorio di Microbiologia del Policlinico di Cagliari, una struttura che può processare fino a diecimila tamponi al giorno. I 52 contagiati si aggiungono agli undici già precedentemente individuati. Alcune delle persone positive, ma su questo non c’è ufficialità, avrebbero una carica virale di molto superiore alla media, un fatto che richiede misure ancora più stringenti per coloro che si trovano in isolamento. Il locale di Briatore è stato chiuso lo scorso 17 agosto in aperta polemica con l’ordinanza del sindaco di Arzachena, Roberto ... Leggi su sportface

Coronavirus Sardegna, parla una ragazza di Milano: «Noi, 14 amici tutti positivi dopo le nottate sull'isola. Ma non chiamateci untori»

Sono tornata dalla Sardegna stamattina, ho frequentato tutti i locali della Costa Smeralda: JustCavalli, Country, Billionaire, quelli accusati di essere gli untori che non rispettavano le regole. "È e ...

