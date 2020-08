Lutto per Andrea Bocelli: “Il mare se l’è portata via” (Di lunedì 24 agosto 2020) Dopo giorni di ricerche ed un post pubblicato sul profilo social del tenore; Andrea Bocelli e tutta la sua famiglia dicono addio alla tanto amata cagnolina Pallina. “Cari amici, a seguito delle ultime segnalazioni di avvistamento in mare, è il momento di accettare, è il momento di fare spazio nel cuore per il nostro cagnolino, in modo che lì, d’ora in poi, continui a vivere e a giocare…” Il piccolo levriero è scomparso in Sardegna, meta scelta dalla famiglia, per trascorrerci le vacanze estive. Purtroppo la gioia di trascorrere del tempo sulle spiagge cristalline dell’Italia, è stata bruscamente interrotta dopo aver perso le tracce della cagnolina. Pallina era caduta in mare dalla barca del tenore lungo le coste della Sardegna. Ma nonostante ... Leggi su velvetgossip

Dopo giorni di ricerche ed un post pubblicato sul profilo social del tenore; Andrea Bocelli e tutta la sua famiglia dicono addio alla tanto amata cagnolina Pallina. “Cari amici, a seguito delle ultime ...

Queer Lion Award 2020: i film in concorso e la giuria

La line-up del Queer Lion Award è possibile grazie alla diretta e preziosa collaborazione delle diverse commissioni selezionatrici della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Sono eleggibili p ...

Dopo giorni di ricerche ed un post pubblicato sul profilo social del tenore; Andrea Bocelli e tutta la sua famiglia dicono addio alla tanto amata cagnolina Pallina. "Cari amici, a seguito delle ultime ...