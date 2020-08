Lecce, Tachtsidis positivo al Covid-19 (Di lunedì 24 agosto 2020) Non si placa l'ondata di calciatori positivi, la nuova vittima è il calciatore greco di prorietà del Lecce, Panagiotis Tachtsidis. Il giocatore si è sottoposto al tampone (che ha dato esito positivo) prima di rientrare dal proprio paese.IL COMUNICATO DEL Leccecaption id="attachment 1011753" align="alignnone" width="1024" Panagiotis Tachtsidis, Getty Images/caption"Tutti i giocatori convocati per il raduno si sono sottoposti nella mattinata di oggi a test molecolare e sierologico. Assente il solo Tachtsidis, autorizzato dalla società a permanere presso il proprio domicilio. Il calciatore infatti, si è sottoposto volontariamente e diligentemente, in Grecia prima della partenza, a tampone la cui risultanza ha dato esito ... Leggi su itasportpress

zazoomblog : Lecce Tachtsidis positivo al Covid-19: il comunicato - #Lecce #Tachtsidis #positivo - SalentoSport : #LECCE – #Tachtsidis positivo al Covid-19: la nota della società - TuttoMercatoWeb : Lecce, Tachtsidis positivo al Covid-19. Resterà in isolamento presso il proprio domicilio - TuttoMercatoWeb : Lecce, Tachtsidis positivo al Covid-19. Resterà in Grecia in isolamento -